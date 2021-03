Vida Urbana Mesmo com leito disponível, paciente aguarda há quase 20 dias uma vaga em UTI Portal Integra Saúde aponta que um dos pacientes, o primeiro da lista, aguarda há quase 20 dias por um leito dessa natureza; solicitação foi feita no dia 13 de março às 21 horas, conforme o site

Um dos pacientes que está na fila de espera por um leito da Covid-19 no Tocantins, aguarda há 18 dias essa vaga. Porém, segundo dados do portal Integra Saúde, atualizado na manhã desta quarta-feira, 31, há leitos disponíveis para essas pessoas. O site mostra que a solicitação foi feita no dia 13 de março às 21 horas. O sistema não especifica sexo e idade da pessoa...