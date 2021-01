Vida Urbana Mesas Diretoras da Assembleia e Tribunal de Justiça tomam posse nesta segunda-feira, 1º Na AL, a solenidade começa às 9 horas e no TJ, às 14 horas; ambas serão transmitidas pela internet na redes sociais dos Poderes

Nesta segunda-feira, 1º de fevereiro, tomam posse as novas mesas diretoras da Assembleia Legislativa do Tocantins (AL-TO) e do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJ-TO). Na AL, a Sessão Solene de Posse da Mesa Diretora para o biênio 2021/2022 acontece a partir das 9 horas e será restrita aos deputados, seus familiares e representantes dos poderes devido à pand...