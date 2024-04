Redação Jornal do Tocantins

O corpo de uma mulher foi encontrado por mergulhadores na Praia do Prata, em Palmas, na tarde desta quinta-feira (18). A suspeita é que a vítima tenha se afogado.

Ela foi identificada pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM) por Nívia Lara Moreira dos Santos. Segundo os bombeiros, a vítima teria entrado no lago e desaparecido.

Os mergulhadores iniciaram as buscas no início da tarde, às 13h35, na água e por terra. O corpo foi encontrado a cinco metros de profundidade no lago e 15 metros da margem.

Os bombeiros informaram que ligaram para o Instituto Médico Legal e perícia, que removeram o corpo.

O Jornal do Tocantins pediu informações à Secretaria da Segurança Pública e aguarda retorno.