Merenda e estrutura de escolas são alvos de reclamações do povo Xerente

Insuficiência de salas de aula na Escola Estadual Indígena Krãsâpte e descumprimento de recomendação do Ministério Público do Tocantins (MPTO) sobre a merenda escolar. Estas estão entre as irregularidades apontadas pelo cacique Elias Xerente, da aldeia Brupe, situada no município de Tocantínia, região central do estado, ao JTo. A escola Escola Estadu...