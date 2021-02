Vida Urbana Menor suspeito de matar adolescente de 14 anos é apreendido em Formoso Caso ocorreu em dezembro de 2020 e tiros que eram para atingir desafeto do menor apreendido acertaram e mataram a jovem

Agentes da Polícia Civil de Formoso do Araguaia apreenderam na tarde desta terça-feira, 9, um adolescente de 17 anos de idade por suspeita do homicídio de uma adolescente de 14 anos, e ocorreu em 2020 na Avenida Dom Pedro II, no Setor São José 2. De acordo com a polícia, as investigações apontaram que no dia 4 de dezembro de 2020, o jovem estava em um veículo com ou...