Vida Urbana Menina de 7 anos morre afogada ao entrar em rio em Araguatins e se torna a 48ª vítima no Tocantins Bombeiros informaram que o local é frequentado por moradores, mas não tem sinalização dos riscos

Uma menina de 7 anos é a 48ª vítima de afogamento no Tocantins, conforme os dados do Corpo de Bombeiros. A criança não sabia nadar e teria se afogado após entrar em um lago do rio Taquari para tomar banho, em Araguatins. O afogamento ocorreu nesta terça-feira, 24, no setor de chácaras, abaixo da Vila Madalena, cerca de 3 km do centro de Araguatins, extremo norte do e...