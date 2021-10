Vida Urbana Meio Ambiente percorre 65 pontos de bacias hidrográficas para monitorar nível dos rios e qualidade Água é monitorada por 47 plataformas de coleta de dados instaladas em vários pontos

Sessenta e cinco pontos de bacias hidrográficas do Tocantins são monitorados com relação a qualidade e quantidade de água, por meio do Programa Nacional de Avaliação da Qualidade da Água (PNQA) da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), com atuação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recurso Hídricos (Semarh). São duas equipes em campo, sendo uma q...