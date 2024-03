Vida Urbana Mega-Sena: Aposta de Palmas acerta cinco números e leva mais de R$ 50 mil Próximo sorteio da Mega-Sena será na quinta-feira (14)

Na noite de terça-feira (12), mais de 35 apostas da Mega-Sena tiveram sucesso ao acertarem cinco números no sorteio do concurso 2.696. Entre os felizardos está um jogador de Palmas, que embolsará sozinho o prêmio da quina, no valor de R$ 51.309,67, conforme divulgado no site oficial da Caixa Econômica Federal. Os números sorteados foram: 09 - 23 - 31 - 49 - 54 - 58. Nenhuma aposta a...