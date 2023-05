O mecânico Ofelicio Batista da Silva Junior, de 31 anos, morreu na sexta-feira, 5, 35 dias após ter sido baleado no dia 1º de abril deste ano, em Colinas do Tocantins.

O homem havia passado por uma cirurgia no Hospital Regional de Araguaína por conta dos ferimentos e acabou infectado por uma bactéria.

No dia do crime, a mãe da vítima o encontrou caído no chão, ao lado da porta da cozinha. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o mecânico estava ferido, alvejado por vários disparos de arma de fogo. Ainda segundo o documento, vários projéteis de arma estavam no chão.

O homem de 31 anos foi encaminhado ao Hospital de Colinas, onde recebeu os primeiros atendimentos e logo depois foi transferido para o Hospital Regional de Araguaína, local onde passou por uma cirurgia.

Recuperado do procedimento cirúrgico, o mecânico se manteve estável, mas acabou infectado por uma bactéria e veio a óbito.

Em nota ao Jornal do Tocantins, a Polícia Civil informou que tomou conhecimento do Boletim de Ocorrência e abriu inquérito para investigar a tentativa de homicídio.