Vida Urbana Mecânico de 43 anos é denunciado por estuprar a filha, de 8 anos, em São Salvador Homem é acusado pela promotoria de ter tocado as partes da menina no meio da tarde em uma chácara no mês de agosto

Um mecânico de 43 anos é alvo de uma denúncia criminal do promotor Mateus Ribeiro dos Reis na 1ª Escrivania Criminal de Palmeirópolis sob a acusação de crime sexual contra a própria filha, de 9 anos. Baseado no inquérito policial da 96ª Delegacia de Polícia da cidade, ao sul do Tocantins, o promotor acusa W. C.S. de estupro de vulnerável. Segundo a denúncia, no dia...