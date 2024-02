O corpo do mecânico Nieldo dos Santos Gualberto, de 25 anos, foi encontrado no rio Araguaia, localizado em Araguanã, região norte do Tocantins, por volta das 2h30 de segunda-feira, 5, aproximadamente a 5 quilômetros, onde foi visto pela última vez.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada por volta das 2h30, por populares que estavam no local e viram o corpo boiando no rio.

Conforme a corporação, outras duas pessoas que estavam com Nieldo, informaram que ele trabalhava há dois dias no flutuante e teria saído para nadar na madrugada de domingo, 4.

Ainda conforme o relatório dos bombeiros, as testemunhas informaram também, que estavam banhando no rio com Nieldo, quando saíram para trocar de roupa na parte de cima do flutuante e ao retornarem cinco minutos depois, não encontraram mais o ele, somente a camisa e short pendurados.

O corpo foi retirado do rio pelos bombeiros com ajuda de um barco da corporação. E o Instituto Médico Legal (IML) e a Perícia Civil estiveram no local.