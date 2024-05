Vida Urbana Maus-tratos aos animais e perturbação do sossego serão fiscalizados durante cavalgada em Araguaína Evento que está em sua 34ª edição ocorre neste domingo (2)

A 34ª edição da Cavalgada de Araguaína ocorre neste domingo (2) e os órgãos ambientais de fiscalização e de segurança do município divulgaram que atuarão no evento para garantir o bem-estar dos animais e do público. O secretário do Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Araguaína, Joaquim Quinta Neto disse que configurará flagrante o uso ...