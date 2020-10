Vida Urbana Mauro Carlesse e Siqueira Campos gravam vídeo juntos sobre os 32 anos do Tocantins Mensagem do primeiro governador do Estado e do atual sobre o aniversário do Estado é o registro do encontro entre os dois aliados

No aniversário de 32 anos do Tocantins, o governador Mauro Carlesse (DEM) divulgou mensagem gravada durante encontro com o ex-governador Siqueira Campos (DEM). Na mensagem, ele ressalta a figura do "eterno criador" do Tocantins e em resposta, Siqueira Campos destaca as qualidades do Estado, como as terras férteis e abundância de recursos. Confira as...