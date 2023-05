Dados divulgados pelo Sistema Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), registraram a maior taxa histórica de alerta de desmatamento no acumulado dos quatro primeiros meses do ano no bioma Cerrado, que soma 2.133 km², no acumulado dos quatro primeiros meses.

O Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) corresponde a 80% da área em alerta registrada pelo Deter, entre as 13 unidades da federação com ocorrência do bioma.

Entre os doze estados, mais o Distrito Federal, que compõem o bioma, o Matopiba soma 1.697,18 km² em índice de alerta de desmatamento.

Na divisão do desmatamento por estado, em primeiro lugar está a Bahia, com 757,65 km², seguida pelo Maranhão, com 339,28 km². O terceiro com mais alerta é o Tocantins, com 324,44 km², e, por último, o Piauí, com 275,81 km².

Os oito estados restantes e o Distrito Federal, somam um total de 435,46 km², o que representa apenas 20% dos alertas de desmatamento do Cerrado.

No total deste ano, no acumulado dos quatro primeiros meses, o bioma somou 2.133 km². Os dados estão atualizados até o dia 27 de abril.

Deter

O Sistema Deter é um levantamento rápido de alertas de evidências de alteração da cobertura florestal, realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

A plataforma não é um dado oficial de desmatamento, mas sim sobre os alertas em relação ao problema que acontece.