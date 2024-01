Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso chegou na região da Ilha do Bananal, no Tocantins, nesta quarta-feira, 24, para ajudar nas buscas pela criança indígena de 12 anos, desaparecida no domingo, 21. As informações são da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) daquele estado.

Segundo a secretaria, a equipe, que atua em Barra do Garças (MT), é especializada em busca e resgate e está composta por três bombeiros, dois cães farejadores e dois drones.

“Essa é uma questão humanitária, temos uma criança desaparecida em uma área de difícil acesso e ela precisa ser encontrada urgentemente. Por orientação do secretário Cesar Roveri, a Adjunta de Integração Operacional está pronta para ampliar esse apoio, se houver necessidade da adoção de outras medidas no reforço às buscas", afirmou o secretário adjunto de Integração Operacional de Segurança Pública, coronel Cláudio Fernando Carneiro, por meio da assessoria.