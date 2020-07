Vida Urbana Maternidades se adaptam à pandemia e fazem live de partos e pré-natal online Principais consultas ainda são presenciais, mas acompanhamento e esclarecimento de dúvidas são realizados a distância em hospitais particulares para reduzir o risco de infecção

Os corredores, sala de espera e quartos de uma maternidade costumavam ser locais de encontros e abraços. Com a pandemia do novo coronavírus, essas cenas ficaram no passado e protocolos de distanciamento e restrição de visitas foram implementados.Visita virtual, pré-natal online e transmissão do parto foram algumas das medidas tecnológicas adotadas pelas maternidades. A...