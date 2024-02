Atualizada às 20h de 4/02

Uma mulher de 39 anos foi morta com golpes de faca na madrugada deste domingo, 4, no município de Praia Norte, na região do Bico do Papagaio. Segundo a Polícia Militar, o marido é suspeito pelo crime e na sequência teria tentado matar dois filhos, uma de 15 e outro de 19 anos.

A corporação divulgou que militares realizavam patrulhamento quando foram acionados para a ocorrência na Vila Arco Íris, por volta de 1h. Ao chegar no local, o irmão da vítima contou que o suspeito seria o esposo da vítima e que teria fugido após o crime.

No imóvel, os militares foram informados que o suspeito matou a sua esposa a facadas e em seguida atingiu os dois filhos, uma adolescente de 15 anos e um rapaz de 19, com golpes de faca.

A PM informou que foram realizadas diligências no intuito de encontrar o suspeito, mas até o final da tarde deste domingo, não tinha sido localizado.

De acordo com a corporação, os militares acionaram a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal, que estiveram no local e realizaram os trabalhos de perícia e remoção do corpo.

Ao Jornal do Tocantins, um irmão da vítima, que preferiu não ser identificado, contou que familiares após terem conhecimento do ocorrido se deslocaram até a residência da vítima e momentos depois foram ameaçados pelo suspeito, que estaria armado.

O corpo da vítima foi liberado pelo IML e o velório é realizado na casa de familiares, no município de Praia Norte.

A Secretaria da Segurança Pública informou por meio de nota ao JTo que "a equipe da 9ª Delegacia de Praia Norte está em diligências ininterruptas na tentativa de localizar o homem de 39 anos, investigado pelos crimes de feminicídio e duas tentativas de homicídio ocorridos na madrugada deste domingo, 4, na cidade".