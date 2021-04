Vida Urbana Março registra 470 óbitos e tem 23% das mortes de toda a pandemia O mês de março de 2021 várias registrou sequências de recordes diários e é o mês com mais mortes, ficando a frente de agosto de 2020, quando houveram 357 óbitos

Com registros de vários recordes seguidos, março contabilizou 470 óbitos em decorrência da Covid-19. No decorrer dos 380 dias da pandemia, o Estado já conta com 2.032 mortes. O número aponta que, somente no mês passado, o Estado teve 23,1% do total de pessoas infectadas e com evolução no quadro, as quais não resistiram à doença. Ou seja, quase um quarto das mortes por C...