Vida Urbana Março fecha com redução de 879% nas internações por Covid-19 no Tocantins Número de internados caiu de 323 em janeiro para 33 em março, que fechou o mês com mais 103 novos casos e uma morte

O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde (SES) mostra que o mês de março fecha nesta quinta-feira, 31, com o menor número de internações por Covid-19 no ano. Com 33 internações, a queda é de 879% em relação a janeiro, quando houve 323 internados. No mês seguinte, o número havia caído para 152. A redução de internad...