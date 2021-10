Vida Urbana Maquiadora procura cachorra que desapareceu neste final de semana em Chapada da Natividade Tutora disse que tentou a ajuda da Polícia Ambiental e do Corpo de Bombeiros, mas não conseguiu

A maquiadora Bianca Sant’Ana de Mello está à procura de sua cachorra, que está desaparecida desde o sábado, 23, próximo à Chapada da Natividade, região sudeste do Estado. Arya, como é chamada, é da raça American Bullyteria. Segundo a proprietária do animal, ela fugiu após uma parada no restaurante Rio das Pedras, na altura da cidade de Chapada da Natividade. “Quando ela de...