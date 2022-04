Vida Urbana Manifestação da família e depoimento de testemunhas marcam início do júri popular de Álvaro Ferreira Julgamento do médico, acusado de matar, em 2017, a professora Danielle Lustosa, ocorre nesta sexta-feira, 1°, em Palmas

O júri popular do médico Álvaro Ferreira, acusado de matar a ex-esposa, a professora Danielle Lustosa, em 2017, está ocorrendo na manhã desta sexta-feira, 1°, no Fórum de Palmas . Segundo a Justiça, a previsão é que o julgamento se estenda até o final do dia. Para ajudar na sentença, sete jurados irão compor o Salão do Juri. Conforme informou a CBN Tocantins, no início d...