Empresários de vários segmentos realizaram na manhã desta sexta-feira, 27, uma carreata no centro de Palmas pedindo ao Executivo a flexibilização das regras de isolamento social, como a reabertura do comércio e serviços não essenciais.

Os comerciantes realizaram buzinaço na Avenida JK, região central da Capital, pararam em frente à Prefeitura de Palmas em sinal de protesto e depois seguiram rumo a Taquaralto, parte sul da cidade.

Com um carro de som, os manifestantes questionaram ao poder público sobre o decreto que mantém o comércio da cidade de portas fechadas. Eles também defenderam quarentena apenas para os grupos de risco. O protesto seguiu a maior parte do tempo com os participantes dentro dos veículos.

Toda a ação dos empresários foi combinada via redes sociais e aplicativos de mensagens no dia anterior.

Casas Lotéricas

Outra novidade na Capital foi que as ruas já amanheceram, nesta sexta-feira, mais movimentadas, inclusive as casas lotéricas, que também não estavam funcionando, abriram as portas durante a manhã. A ação ocorreu após o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciar nesta quinta-feira, 25, em redes sociais, que incluiria as casas lotéricas na lista de "serviços públicos e atividades essenciais" que podem permanecer abertos, mesmo quando houver restrição ou quarentena em razão do novo coronavírus.

Na publicação, Bolsonaro afirmou que há 12.956 casas lotéricas no Brasil, e que "2.463 se encontram fechadas por decretos estaduais ou municipais". E ainda afirmou que a mudança na regra permitirá que as lotéricas "possam funcionar em sua plenitude".

Prefeitura

Em sua rede social, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB) reagiu contra a ação dos empresários. “Será que perderam a noção ou é insanidade mesmo? Recebi vídeo de uma reunião com presidente de uma importante associação de Palmas. O mesmo está convidando os comerciantes a invadirem as ruas, incentivando descumprimento da lei e promovendo até carreata do Taquari a Av Tocantins”, cita a publicação.

Nesta quinta-feira, a prefeita se reuniu, por mais de quatro horas, com representantes de vários segmentos. “Atualizei todos eles sobre as ações da prefeitura. Abordamos economia, desenvolvimento social, saúde, finanças entre outros. Quaisquer propostas apresentadas deverão priorizar a vida, sempre. Super positivo”, comentou também em seu Twitter.

Estado

Em nota, o Governo do Estado afirma que os Decretos do governador Mauro Carlesse não determinam o fechamento de empresas. Apenas recomendam cautela para que se evitem aglomerações, com o objetivo de evitar a propagação da Covid-19.

“Os Decretos do Governo do Estado foram direcionados aos servidores públicos, aos serviços públicos e aos eventos públicos. Por isso, foram antecipadas as férias escolares, os serviços de atendimento ao público suspensos e estão sendo feitos por agendamentos ou plataformas online”, cita o Estado.

O Governo ainda menciona na nota que eventos públicos como a Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins) também foram adiados, para evitar grandes aglomerações. “O Governo tem pedido para que as pessoas fiquem em casa atendendo a recomendação da OMS para evitar a propagação do novo Coronavírus”.

O Palácio Araguaia ainda afirma que as forças de segurança também têm trabalhado para coibir que aglomerações favoreçam o ambiente propício ao vírus. “Mas sobre a regulamentação do funcionamento de empresas, cabe aos municípios”, finaliza.