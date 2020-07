Em mais uma atualização recorde com relação às estatísticas da Covid-19, o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES) mostra que foram contabilizados 956 novos casos somente entre esta sexta-feira, 24, e sábado, 25. Conforme a pasta, o laboratório da Fiocruz liberou na última sexta-feira 851 resultados de coletas realizadas nas últimas semanas, e destes, 416 foram positivos.

Ao todo, o Tocantins já contabilizou 20.920 casos confirmados da doença, sendo que 13.081 estão recuperados e 8.179 estão ainda ativos, ou seja, em isolamento domiciliar ou hospitalar, além de 340 óbitos. Os pacientes hospitalizados são 225.

Mortes

Conforme o último boletim, mais seis pessoas não resistiram às complicações da Covid-19. Veja o detalhamento sobre os pacientes:

1. Homem de 76 anos, residente de PALMAS, com doença pulmonar obstrutiva crônica, faleceu no dia 23 de julho no Hospital Geral de Palmas.

2. Homem de 86 anos, residente de TABOCÃO, com doença pulmonar obstrutiva crônica, faleceu no dia 24 de julho no Hospital Regional de Guaraí.

3. Mulher de 34 anos, residente de PALMAS, com obesidade, faleceu no dia 15 de julho no Hospital Santa Tereza na Capital.

4. Homem de 58 anos, residente de GURUPI, faleceu no dia 24 de julho no Hospital Geral de Palmas.

5. Homem de 82 anos, residente de GURUPI, hipertenso e diabético, faleceu no dia 23 de julho no Hospital Regional de Gurupi.

6. Homem de 68 anos, residente de TUPIRAMA, diabético e com insuficiência cardíaca, faleceu no dia 23 de julho no Hospital Regional de Pedro Afonso.

Exames

Ainda conforme o boletim, as confirmações foram identificadas da seguinte forma: 679 através de exame RT-PCR, 45 por sorologia e 232 por teste rápido.

Além dos casos contabilizados para o Tocantins, foram identificados nove pacientes com a doença que serão atribuídos a outros estados, sendo 1 para a Bahia; 1 para Goiás; 1 para o Maranhão; 1 para o Mato Grosso; 2 para o Pará e 3 para São Paulo.

Cidades

Confira de onde são os diagnósticos positivos:

Araguaína (348), Palmas (160), Formoso do Araguaia (48), Paraiso do Tocantins (27), Tocantínia (25), Lagoa da Confusão (23), Porto Nacional (23), Gurupi (22), Alvorada (19), Araguatins (17), Goiatins (15), Darcinópolis (13), Presidente Kennedy (11), Wanderlândia (11), Aguiarnópolis (9), Tocantinópolis (8), Campos Lindos (7), Carrasco Bonito (7), Pedro Afonso (7), São Bento do Tocantins (7), Augustinópolis (6), Guaraí (6), Nazaré (6), Pau d'Arco (6), Santa Fé do Araguaia (6), Lizarda (5), Miracema do Tocantins (5), Sampaio (5), Silvanópolis (5), Esperantina (4), Riachinho (4), Ananás (3), Barrolândia (3), Brejinho de Nazaré (3), Centenário (3), Dueré (3), Figueirópolis (3), Fortaleza do Tabocão (3), Natividade (3), Palmeirante (3), Palmeiras do Tocantins (3), Paranã (3), Almas (2), Aparecida do Rio Negro (2), Araguaçú (2), Bandeirantes do Tocantins (2), Cariri do Tocantins (2), Dianópolis (2), Fátima (2), Itapiratins (2), Luzinópolis (2), Maurilândia do Tocantins (2), Palmeirópolis (2), Ponte Alta do Bom Jesus (2), Porto Alegre do Tocantins (2), Pugmil (2), Sandolândia (2), Santa Tereza do Tocantins (2), Talismã (2), Aragominas (1), Araguanã (1), Bom Jesus do Tocantins (1), Chapada de Areia (1), Itaporã do Tocantins (1), Lagoa do Tocantins (1), Lavandeira (1), Marianópolis do Tocantins (1), Miranorte (1), Muricilândia (1), Nova Olinda (1), Nova Rosalândia (1), Novo Jardim (1), Oliveira de Fátima (1), Ponte Alta do Tocantins (1), Rio dos Bois (1), Santa Rita do Tocantins (1), Santa Terezinha do Tocantins (1), São Felix do Tocantins (1), São Valério (1), Sucupira (1), Tupirama (1), Tupiratins (1) e Xambioá (1).