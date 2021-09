Vida Urbana Mais três mortes e 87 novos casos de Covid-19 confirmados no Tocantins Estado acumula 221.058 casos confirmados e 3.716 mortes

Dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesta segunda-feira, 13, confirmam mais 87 casos e três mortes por Covid-19. As novas vítimas são duas mulheres de Araguaína e um homem de Araguaçu. A mais idosa, de 94 anos, tinha diabetes, hipertensão e alzheimer e morreu no dia 27 de agosto no Instituto Sinai. A outra aragu...