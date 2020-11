Vida Urbana Mais três mortes e 161 novos casos de Covid-19 no Tocantins Do total, 65.639 estão recuperados e 9.988 ainda ativos, com 48 pacientes internados em UTIs públicas e outros 12 em serviços particulares

O Tocantins amanheceu o sábado, 7, com 161 novos casos de coronavírus e chegou 76.739 diagnósticos e 1.112 mortes, segundo Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Do total, 65.639 estão recuperados e 9.988 ainda ativos, com 48 pacientes internados em UTIs públicas e outros 12 em serviços particulares. O documento afirma que somente cinco ...