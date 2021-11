Vida Urbana Mais três idosos morrem de Covid-19 e Tocantins registra 3.986 óbitos da doença Estado contabilizou 164 novos casos confirmados da Covid-19, sendo 45 das últimas 24 horas

Mais três idosos morreram de Covid-19 no Estado, os dados foram inseridos no Boletim Epidemiológico desta quinta-feira, 11. Uma das mortes foi neste mês, no dia 11. Já os outros óbitos ocorreram no mês passado. Tocantins tem um total de 3.896 vítimas da doença. O Tocantins contabilizou 164 novos casos confirmados da Covid-19, sendo 45 das últimas 24 horas....