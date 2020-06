Vida Urbana Mais quatro morrem por Covid-19 no Tocantins que contabiliza 6.529 casos da doença Incidência por 100 mil habitantes para 415,10 e há 123 pessoas internadas em hospitais públicos e privados

A morte de três homens e uma mulher confirmadas no boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SES) esta quinta-feira, 11, eleva para 124 o número de mortos pela doença no Tocantins e mostra que 35 cidades já registram pelo menos um morto pelo novo coronavírus. Entre as novas vítimas estão dois homens de Araguaína, com 70 e 73 anos que morreram no ...