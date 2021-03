Vida Urbana Mais de mil ações penais sobre violência contra a mulher foram ajuizadas nos últimos dois anos no TO Neste período, o MPTO também promoveu 9.162 manifestações em inquéritos policiais e 9.116 manifestações em medidas protetivas

Somente neste ano, na capital, foram impetrados sete pedidos de condenação por tentativa de feminicídio pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO), entre eles o caso de Débora Brito, que foi atingida, em agosto do ano passado, com golpe de arma branca quando estava na fila de um restaurante, no centro da cidade, pelo ex-namorado Arthur Aguiar, que não aceitava o...