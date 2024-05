Vida Urbana Mais de 93% da população do Brasil se vacinou contra Covid-19, aponta IBGE PNAD Contínua Covid-19 mostra que mulheres se vacinaram mais

No primeiro trimestre de 2023, 188,3 milhões de pessoas de 5 anos ou mais de idade tinham tomado pelo menos uma dose de vacina contra a covid-19, o que representa 93,9% da população dessa faixa etária no Brasil. Entre os homens, 90,8 milhões declararam ter tomado pelo menos uma dose (93%), e, entre as mulheres, esse número alcançou 97,5 milhões (94,8%). A vacinação c...