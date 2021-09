Vida Urbana Mais de 87 mil pessoas no Tocantins acima de 18 anos ainda não tomaram a primeira dose da vacina Em Palmas, nesta segunda-feira, 6, todas as 34 Unidades de Saúde da Família (USFs) estarão abertas com atendimentos de rotina e vacinação, inclusive administração de doses contra a Covid-19

No Tocantins, 87.107 pessoas, em percentual, 7,74% da população do Estado, até 18 anos, não tomou ainda a vacina contra a Covid-19. Já entre o público que falta receber a segunda dose, o número é de 427.775 (38,02%). Os dados são do Portal Integra Saúde, segundo a mesma fonte, o Estado recebeu 1.612.170 doses da vacina contra a Covid-19, distribuiu 1.539.639 doses e a...