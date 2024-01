Redação Jornal do Tocantins

A segunda-feira, 22, marca o retorno das aulas da Rede Municipal de Ensino de Gurupi, no sul do estado, para cerca de 8,5 mil alunos nas 27 escolas municipais, das quais 22 são na zona urbana, uma na zona rural, uma no setor Industrial e quatro conveniadas.

De acordo com a Prefeitura de Gurupi, o início às atividades escolares do ano letivo de 2024, abrange desde a educação infantil até a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Ao todo, 750 profissionais da educação irão recepcionar os alunos.

O município também informou que para o retorno das aulas, profissionais da educação participaram da Formação Continuada com foco no desenvolvimento de competências socioemocionais, alfabetização/letramento, gestão escolar e pedagógica e as merendeiras receberam capacitação sobre manipulação dos alimentos.

Ainda segundo a prefeitura, o Sistema Municipal de Ensino também passou por diversas ações preparatórias, como a higienização das escolas, manutenção e troca dos ares-condicionados, aquisição e entrega de materiais pedagógicos, paradidáticos, esportivos e alimentação escolar.