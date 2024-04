Os povos originários do Tocantins e as escolas públicas indígenas da base do governo do estado irão receber mais de 60 livros do Museu Nacional dos Povos Indígenas. Os livros chegaram nesta sexta-feira (26), após solicitação à instituição há 15 dias, conforme divulgou a Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais (Sepot).

As obras são de maioria científica, com exemplares sobre diversas áreas de conhecimento dos povos indígenas do Brasil, como: desenho, fotografia, arquitetura, meio ambiente, vida cotidiana, rituais, cânticos, hidrografia, antropologia, acervo histórico e muitos outros.

A secretária da Sepot, Narubia Werreria, disse por meio da assessoria que os exemplares vão enriquecer o debate sobre a educação inclusiva. Ela vê o material como uma ferramenta que promove a inclusão social dos indígenas e, ao mesmo tempo, a compreensão e o respeito à diversidade.