Vida Urbana Mais de 57 mil menores receberam vacina errada contra covid-19 no País; no Tocantins são 7,4 mil Equívocos ocorreram em todas as unidades federativas, segundo a AGU

Em meio à campanha de vacinação contra a covid-19, 57.147 crianças e adolescentes em todo o País foram imunizados com doses para adultos não autorizadas para aplicação em menores de 18 anos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os equívocos ocorreram em todas as unidades federativas e, no Tocantins, pelo menos 7.465 criancas e adolescentes receberam a...