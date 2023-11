A aplicação das provas do vestibular 2024/1 do Projeto de Interiorização Universitária, TO Graduado, da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), para os 5.963 candidatos inscritos, ocorre neste domingo, 19, em 15 municípios.

De acordo com a Unitins, os portões dos locais de aplicação serão abertos às 8h e fechados às 9h (horário de Brasília). A duração das provas será de 3 horas e serão realizadas em um único turno, das 9h15 às 12h15.

Os candidatos deverão responder às 30 questões de Português, Matemática e Conhecimentos Gerais e só poderão deixar a sala após 1 hora do início da aplicação. Confira aqui a relação completa com os locais de prova de cada candidato.

Conforme a universidade, foram ofertadas 1.240 vagas para os cursos a distância de Tecnologia em Gestão Pública, Tecnologia em Gestão do Agronegócio e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas nos municípios de Araguaçu, Arapoema, Campos Lindos, Caseara, Colinas do Tocantins, Colméia, Guaraí, Itacajá, Miranorte, Natividade, Palmas, Paranã, Ponte Alta do Tocantins, Xambioá, Sítio Novo.

Recomendações para o dia da prova

O candidato deverá comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 60 minutos;

O caderno de provas e o gabarito devem ser respondidos obrigatoriamente com caneta esferográfica de tinta azul ou preta de material transparente;

Os candidatos devem se atentar à apresentação de documentos e as orientações para acondicionamento de lanches e água em embalagens transparentes;

Apresentar documento de identificação oficial original com foto;

Levar comprovante de inscrição (impresso ou online);

Não serão aceitos documentos oficiais com foto apresentados em smartphones, xerox ou em qualquer outro formato que não seja o original.

Os candidatos poderão conferir a divulgação do gabarito preliminar no dia 20 de novembro, após as 19h, na página do Vestibular no Portal da Unitins.

O gabarito definitivo será publicado dia 27 de novembro e as aulas estão previstas para iniciar em fevereiro de 2024.