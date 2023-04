Mais de 15 mil candidatos se inscreveram no concurso da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP), mas 4,2 mil inscritos não compareceram aos locais de prova no domingo, 2. O número de abstenções equivale a 27,67% do total de inscritos no certame.

De acordo com a Prefeitura de Palmas, a publicação do gabarito está definida para quarta-feira, 5, e o período para entrar com recurso contra o gabarito será exclusivo na quinta-feira, 6, e na próxima terça-feira, 11.

Quanto ao resultado da análise dos recursos e a divulgação dos aprovados na prova objetiva tem previsão para a quarta semana de abril.

Atualizações podem ser acompanhadas aqui.

Prova

O concurso lançado em dezembro de 2022, oferta 100 vagas, com 50 para preenchimento imediato e 50 para cadastro reserva. O salário inicial é de R$ 3.440,77 e gratificação por se tratar de atividade perigosa.

As provas foram aplicadas em nove locais diferentes em Palmas. Na primeira etapa, os candidatos tiveram que responder 50 questões objetivas de múltipla escolha.