Vida Urbana Mais de 4.035 crianças escrevem para o Papai Noel em campanha dos Correios Cartinhas devem ser enviadas até o dia 29 deste mês; sonhos podem ser adotados nas cidades de Palmas, Araguaína, Gurupi, Paraíso e Porto Nacional

Em um espaço que transporta mercadorias de diversas partes do Brasil e do mundo, além de documentos, correspondências e cartas, também há a possibilidade de transformar o Natal de muitas crianças em um dia que, por um instante, possa minimizar as inúmeras invisibilidades sociais que elas enfrentam. Nos Correios há um lugar que recebe pedidos escritos por crianças do T...