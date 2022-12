Vida Urbana Mais de 350 mil tocantinenses com IPVA abaixo de R$ 200 estão isentos do imposto Medida Provisória cria “IPVA Social” para 48% da frota do Estado em 2023

Medida Provisória publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 29, dispensa o pagamento o Imposto Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) nos casos em que o valor devido é igual ou inferior a R$ 200. A isenção do imposto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2023, conforme a MP de nº 32/2022. De acordo com a Secretaria da Fazenda (SEFAZ), aproxi...