Quase duas semanas depois do anúncio da Petrobras sobre a redução de R$ 8,97 (GLP) (-21,3%) no preço do gás de cozinha, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), realizou uma fiscalização e notificou 32 revendedores de gás entre segunda-feira, 29 e terça-feira, 30.

De acordo com o Procon, a fiscalização foi realizada em 8 municípios do Tocantins, foram notificados 5 revendedores em Paraíso do Tocantins, 2 em Araguatins, 4 em Porto Nacional, 6 em Palmas, 7 em Araguaína, 3 em Guaraí, 4 em Colinas e 1 em Dianópolis.

As notificações ocorreram depois do órgão realizar acompanhamentos e não constatar nenhuma redução de preço, e notar também que algumas revendedoras até aumentaram o valor.

Atenção

Nas notificações do Procon, o órgão solicita as cópias das notas fiscais de compra da GLP, referente ao período de 5 a 29/05/2023 e cupons fiscais/notas fiscais com os valores que as empresas comercializam o produto.

O prazo para entrega dos documentos solicitados é de 48 horas. De posse dessa documentação, será analisado qual foi o percentual de redução que as distribuidoras repassam para os revendedores de GLP.

De acordo com o órgão, a redução deve ocorrer porque a Petrobrás reduziu o preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) vendido nas refinarias. Esse desconto foi repassado às distribuidoras e revendedoras de botijão de gás, portanto, é obrigatório que chegue ao consumidor final.