O concurso público com oferta de 54 vagas para o quadro auxiliar do Ministério Público do Tocantins (MPTO), tem 3.628 candidatos inscritos com isenção na taxa de pagamento para a participação no certame.

Conforme informações divulgadas pelo órgão ministerial, ontem, os candidatos beneficiados tiveram o pedido de isenção deferido com base nos requisitos para pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, eleitores que prestaram serviço à Justiça Eleitoral e de mulheres que participaram de programas voltados ao aleitamento materno.

De acordo com o MPTO, este é o 6º concurso público para o quadro auxiliar do órgão e oferece 54 vagas, além da formação de cadastro de reserva, para cargos de nível superior e nível médio. A aplicação das provas está prevista para o dia 3 de março.

Sobre o certame

Segundo o edital, as inscrições devem ser realizadas no site do Cebraspe com o valor de R$130 para nível superior e de R$ 100 para nível médio.

As vagas de nível médio para assistentes têm remuneração inicial de R$ 4.657,34 e as de nível médio de cargos técnicos, R$ 5.184,60. Para as vagas de nível superior, o salário é de R$ 10.056,33.

É obrigatório ter o diploma de ensino médio ou superior completo na especialidade em disputa no concurso para assumir a vaga caso seja aprovado.

As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de nível superior terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no turno da manhã.

Para os cargos de nível médio, as provas objetivas e a prova discursiva, também terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no turno da tarde.

A divulgação dos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas está prevista para ocorrer no dia 8 de março.

O edital de resultado final nas provas objetivas, de resultado provisório na prova discursiva e de convocação para a investigação social e funcional, será publicado no dia 26 de março.