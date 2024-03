Mais de 28 mil pessoas vão concorrer às vagas disponíveis no concurso do quadro da Saúde de Palmas. Entre início imediato e cadastro de reserva, são mais de três mil vagas, com salários que vão de R$ 1.711,09 a R$ 5.084,05.

As inscrições terminaram no sábado (2) após prorrogada por um dia devido a problemas com instabilidade no site da Coordenação de Desenvolvimento Estratégico (Copese), da Universidade Federal do Tocantins (UFT), banca responsável pelo concurso e que recebeu as inscrições.

O concurso do quadro geral de servidores da Prefeitura de Palmas também teve alto número de inscritos. Foram 21.216 pessoas concorrendo a 173 vagas para posse imediata e 496 para cadastro reserva.

No caso do concurso da Saúde, a prefeitura informou que são 28.492 inscrições, sendo 12.817 para os cargos que exigem nível médio e 15.675 para nível superior.

Os candidatos precisam ficar atentos às próximas etapas do concurso. No dia 12 de abril será divulgada a lista de inscrições homologadas, onde cada um vai fazer as provas e a concorrência de cada cargo.

O concurso oferta 927 vagas para posse imediata e 2.317 vagas para cadastro de reserva. O resultado final está previsto para ser publicado em junho.