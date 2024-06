Vida Urbana Mais de 26 hectares de mata nativa foram perdidos por hora no Tocantins em 2023, diz relatório Em relatório aponta que o Tocantins está em terceiro lugar no ranking dos estados que mais desmataram em 2023. Região do Matopiba foi responsável por 47% do desmatamento no país

O Relatório Anual do Desmatamento no Brasil (RAD) divulgado pelo MapBiomas aponta que o desmatamento no Tocantins cresceu 177,9% em 2023. No relatório, consta que o Tocantins perdeu em média 26,3 hectares por hora, ficando atrás somente do Maranhão e da Bahia. Ao todo, o estado perdeu 230.253 hectares de vegetação nativa e subiu da 5ª para a 3ª posição entre os estados que...