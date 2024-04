Vida Urbana Mais de 223 mil metros quadrados de áreas desmatadas são embargadas no Parque Estadual do Cantão Também foram aplicadas multas que somaram R$ 38,5 mil e recolhidos 1,3 mil metros de redes de pescas de diversos tipos

A equipe de fiscalização do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) junto com o Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) embargaram mais de 223 mil metros quadrados de áreas de desmatamento ilegal, no Parque Estadual do Cantão, localizado em Pium, na região centro oeste do estado. Além do embargo que ocorreu nesta quarta-feira (10), foram aplicadas multas que s...