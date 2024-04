Mais de 20 mil motoristas profissionais das categorias C, D e E da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Tocantins precisam realizar o exame toxicológico este ano. O prazo para regularizar a situação termina na próxima sexta-feira (31).

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a multa para quem for pego com o exame vencido é de R$1.467 além de sete pontos na carteira.

Ainda segundo o Detran o exame toxicológico deverá ser feito em clínicas credenciadas a lista de laboratórios pode ser conferida aqui.

Como fazer o exame

Motoristas devem ir diretamente a um dos laboratórios credenciados no Detran, no teste podem ser coletadas amostras de cabelo, pele ou unhas, a fim de identificar se o condutor fez o uso de algum tipo de droga. O resultado será lançado pelo laboratório por meio do aplicativo da CNH Digital e o prazo de validade, depois de feito, é de 90 dias. Os custos são de responsabilidade dos próprios motoristas.

A penalidade para infração

Multa de R$ 1.467,35

Sete pontos na CNH

Suspensão do direito de dirigir por 12 meses

Em caso de condutores reincidentes, o valor da multa é de R$2.934,70, e da suspensão do direito de dirigir por dois anos.

Valor do exame

Conforme a Associação Brasileira de Toxicologia, a média de preço no Brasil do exame é de R$135.

Estimativa de tocantinenses que precisam fazer o exame

O Detran informou que no estado, 20.617 condutores ainda precisam realizar o procedimento.

O exame é obrigatório para motoristas das categorias C, D e E.

Como saber se preciso fazer o exame

Para saber se o prazo do exame está vencido, a consulta pode ser feita pelo aplicativo da CNH digital. No aplicativo, você deve clicar em condutor, em seguida, no canto inferior esquerdo, em acessar a CNH. Depois deslize a tela até para o lado direito até o final, assim encontrará a opção exames toxicológicos, onde é possível ver a validade do seu exame.