Vida Urbana Mais de 2,4 mil candidatos faltam ao vestibular da UFT; taxa de abstenção supera 29% Ao todo, 9.253 pessoas se inscreveram para concorrer a uma das 748 vagas, distribuídas entre 27 cursos de graduação da Universidade Federal do Tocantins e 12 cursos da Universidade Federal do Norte do Tocantins

