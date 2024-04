Vida Urbana Mais de 180 mil estudantes tocantinenses estão inscritos na Olimpíada Nacional de Matemática Segundo divulgado pelo Governo do Tocantins, esse ano são 356 inscritos a mais do que em 2023, a 1ª fase da prova ocorrerá em 4 de junho.

Este ano a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) contará com 181.624 estudantes tocantinenses, 356 a mais do que no ano anterior. Neste ano, o teste alcançou 56.513 instituições de ensino espalhadas em 5.564 municípios, total de 99,9% das cidades brasileiras. Conforme divulgado pelo governo do Tocantins, apenas quatro municípios não tê...