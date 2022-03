Vida Urbana Mais de 17 mil produtos falsificados são apreendidos em bagageiro de ônibus Na carga havia mais de 10 mil capinhas de celular, roupas de marcas diversas, 2 mil celulares desmontados e outros produtos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma grande quantidade de produtos sem documentação necessária e com indícios de falsificação em um ônibus de transporte de passageiros. A apreensão ocorreu no km 663 da BR-153, em Gurupi, Sul do Estado, na manhã do último sábado, 26. De acordo com a PRF, durante a abordagem ao veículo, os policiais perceberam que no bag...