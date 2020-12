Vida Urbana Mais de 150 mil produtos importados ilegalmente avaliados em R$ 10 mi são apreendidos em caminhão Itens estavam escondidos atrás de uma carga de materiais recicláveis

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um caminhão carregado com produtos importados ilegalmente avaliados em R$ 10 milhões na BR-153, próximo a Unidade Operacional da PRF de Araguaína. A ação ocorreu na quarta-feira, 30, no km 160, em uma abordagem orientada pela inteligência da força policial. Conforme a PRF, ao abordar o caminhão com um semirreboque acopla...