Mais de 100 vagas para novos cursos de licenciatura na UFT estão abertas

Três cursos de licenciatura estão com inscrições abertas na Universidade Federal do Tocantins (UFT). São 110 vagas para graduação nas áreas de Intercultural Indígena, Educação Escolar Quilombola e Educação Bilíngue de Surdos. O processo seletivo ocorrerá em etapa única por meio de análise curricular. As inscrições iniciam nesta terça-feira (23) e seguem até 12 de maio. Leia Ta...