Vida Urbana Mais de 100 trechos de rodovias do RS estão com bloqueio total ou parcial após enchentes Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dos pontos interditados, 56 estão em rodovias federais

O estado do Rio Grande do Sul tem cerca de 102 trechos de rodovias federais e estaduais com bloqueios totais ou parciais por causa das enchentes. Grande parte das interdições é nas estradas que passam pela Serra Gaúcha. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dos pontos interditados, 56 estão em rodovias federais. Leia também: Governo federal suspende pagament...