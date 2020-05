No dia em que o Brasil ultrapassa a triste marca de mil mortes por Covid-19 confirmadas em 24 horas, um dado para trazer esperança à população: das 271.628 pessoas que tiveram a doença confirmada no País, 106.794 estão recuperadas. São 39,3% do total. O número é seis vezes maior que o de óbitos: 17.971.

Apesar disso, não há motivos para comemoração. Nas últimas 24 horas foi batido o recorde de novos registros da doença no Brasil, com 17.408 novos casos. Foram 1.179 mortes confirmadas entre esta segunda (18) e esta terça (19).

De acordo com o levantamento da Universidade Johns Hopkins, o Brasil também é o 6º na lista de países com mais mortes acumuladas por Covid-19, e fica atrás apenas de Estados Unidos (91.570), Reino Unido (35.422), Itália (32.169), França (28.025) e Espanha (27.778).

Conforme ressalta o Ministério da Saúde, os novos registros em 24 horas não indicam efetivamente quantas pessoas faleceram ou se infectaram de um dia para o outro, mas sim o número de registros que tiveram o diagnóstico de coronavírus confirmado nesse intervalo.